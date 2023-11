Empoli | Andreazzoli | “Una squadra con le qualità del Napoli è difficile da affrontare”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 novembre 2023) Aurelio, allenatore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Frosinone. Quste le sue parole:su Frosinone –“È andata così, siamo abituati a questa difficoltà di segnare. Ci alleniamo tanto ma non riusciamo a portare il risultato dove vorremmo, oggi di sicuro non ci siamo riusciti. Mi ha fatto piacere il finale di gara, giocato con la voglia di recuperare il risultato. Che premia lache ha fatto di più, in una certa fase della gara il Frosinone ci ha messo le mani addosso e si è meritato il vantaggio. La reazione nel finale è un motivo di soddisfazione, analizzando il risultato, che è pessimo. Baldanzi? Sicuramente, ma ha ancora male alla caviglia in certi movimenti e quindi cosa gli puoi ...