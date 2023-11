Empoli a un passo dal pareggio | vince il Frosinone | graziato nel finale!

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’va vicinissima al, ma ilha la meglio. La gara del Benito Stirpe termina 2-1 e Di Francesco guadagna tre punti. CLAMOROSO FINALE –, valida per il 12° turno di Serie A, riserva qualche sorpresa nel finale di partita. Nel primo tempo il risultato resta inchiodato sullo 0-0, anche se i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio al 22? grazie al gol di Marvin Cuni. L’arbitro però annulla la rete per fuorigioco, e il punteggio torna ad essere neutro. Solo dopo la sfida di sblocca sul serio: al 58? è ancora l’attaccante albanese dela rendersi protagonista e portata in vantaggio la sua squadra. Al 74? tocca ad Arijon Ibrahimovic, che sul primo gol aveva fornito l’assist al compagno, prendersi i meriti del raddoppio. Quando per ...

Un bel Frosinone ha la meglio sull'Empoli nel primo dei due posticipi del lunedì dell'undicesima giornata.L'Empoli riapre il match dopo che i ciociari erano andati in vantaggio per 2-0. Queste le reti al 59' Cuni, al 74' Ibrahimovic e all' 86' Caputo.