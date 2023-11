(Di lunedì 6 novembre 2023) ... l' ABI invita le banche a dare immediata attuazione alladei, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La Protezione Civile, ...

A seguito della dichiarazione del Consiglio dei Ministri dello stato diper le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per gli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno colpito tali province nei giorni scorsi, l' ABI invita le banche a ...

Emergenza Toscana, Abi: sospensione mutui per popolazioni colpite da alluvione LA STAMPA Finanza

Anche la Città di Fondi presente in Toscana per prendere parte alla grande catena umana che sta lavorando giorno e notte per fronteggiare l’emergenza ...Da noi permane fino alle ore 12 l’allerta arancione riferita alla propagazione delle piene dei fiumi Secchia e Panaro, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini.