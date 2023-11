Elisabetta Canalis Rivela il Fascino Senza Trucco | Un Inno alla Semplicità

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il Tempo Non Incide sulla Bellezza Naturale diAnche a distanza di anni dal suo debutto come volto noto di “Striscia la Notizia”,continua a incantare con la sua bellezza inalterata. La trasferta a Los Angeles non ha segnato un addiotelevisione italiana, anzi,ritorna spesso per impegni professionali. Al momento è impegnata nelle registrazioni di un nuovo programma musicale al fianco di Enrico Papi, e sui social non manca di offrire anticipazioni sui suoi outfit, tra cui spicca un tributo allo stile iconico di Britney Spears in Baby One More Time.e l’Autenticità di un Selfie Lontana dalle luci della ribalta,sceglie di ...