Elezioni regionali Sardegna | è la settimana decisiva per i candidati | Todde e Truzzu in pole | ma entrambi spaccano le coalizioni

(Di lunedì 6 novembre 2023) Non è solo l’elezione regionale dell’undicesima Regione italiana per numero di abitanti. Su come si esprimerà il quasi milione e mezzo di aventi diritto di voto, nel febbraio 2024, si innesterà la campagna elettorale per le successiveed Europee di giugno. La, insieme all’Abruzzo, apre il valzer che vedrà rinnovare i Consigli di Basilicata – forse a marzo -, e poi di Piemonte e Umbria. Ma se sulle sponde dell’Adriatico il campo largo ha trovato la convergenza su Luciano D’Amico e il centrodestra non mette in discussione la riconferma del presidente uscente, il meloniano Marco Marsilio, sull’isola che vanta lo Statuto speciale lo scacchiere deinon è ancora definito. Mancano tre mesi o poco più all’apertura dei seggi e da oggi, 6 novembre, una serie di riunioni di ambedue le...