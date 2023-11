Ecco Lobotka 2 0 | meno coinvolto | ma più tattico nei momenti di difficoltà Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 novembre 2023)è stato un po’ il figlio prediletto di Spalletti. Quel figlio che cresci con amore e sul quale scommetti tutto. Ma Spalletti non c’è più e per un po’ quest’anno non c’è stato nem. Alnon come ci siamo abituati a guardarlo. La “dello Sport” scrive di2.0: Questo nuovo, infatti, seppurnella manovra quando il Napoli costruisce dal basso è chiamato ad un ruolo ancor più aggressivo quando la squadra difende in avanti e ancor piùneidiche anche all’Arechi per certi tratti non sono mancati. Il gol del vantaggio, ha un che di nostalgico: Garcia che ha detto di non voler sentir parlare del recente ...