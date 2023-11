Ecco i nuovi monitor 4K di AGON by AOC per un gaming straordinario

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 6 novembre 2023)by AOC, un rinomato marchio mondiale nel campo deie degli accessori per l’informatica, è entusiasta di introdurre dueinnovativi concepiti per migliorare l’esperienza di gioco quotidiana. IAOCU27G3X/BK e U32G3X/BK offrono tutti i comfort e la tecnologia necessari per fruire di immagini ad alta qualità e prestazioni versatili in una vasta gamma di avventure videoludiche Entrambi i modelli sono equipaggiati con un pannello IPS che offre una straordinaria risoluzione UHD (3840×2160), garantendo una nitidezza e una qualità visiva eccezionali. Grazie alle nuove tecnologie AI-powered per la GPU, ottenere alti frame rate con la risoluzione 4K è ora più semplice che mai. Questi modelli 4K, il U27G3X/BK e il U32G3X/BK, giungono sul mercato in un ...