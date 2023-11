“È gay | non lo dice” Grande Fratello | i dubbi degli altri sul concorrente | “Tutti lo hanno capito”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 novembre 2023)2023, se questa doveva essere la stagione del politicamente corretto allora qualcosa è andato storto. Nella giornata di ieri Jill Cooper, Fiordaliso e Anita Olivieri sedute sul divano mentre guardanoconcorrenti ballarefatto pesanti apprezzamenti su un, additandolo come omosessuale. Ad aprire è stata Anita che ha detto: “Lo vedi il bacino? Basta”. Pensiero che aveva espresso già qualche ora prima. >“Alfonso, dobbiamo farlo”. Caos al, la rivolta dei concorrenti: “Ora vi facciamo vedere…” “Comunque io ho una teoria che non posso dire. Lui non è così ‘sportivo’ come sembra. Non è una cosa sbagliata, ma è la mia ipotesi. Non voglio sentirmi in colpa a pensarlo. Pensare una cosa del genere di un ragazzo mica ...