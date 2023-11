Dopo 63 anni Corrado Augias lascia la Rai | Non mi piace | troppi favoritismi

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 novembre 2023) La Rai perde una perde un altro nome di punta.sessantatrélascerà il servizio pubblico per approdare a La7. Lo ha annunciato in un'intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera: "ho ceduto al corteggiamento di Urbano Cairo e al direttore di Andrea Salerno". Lo ha fatto, dice, per "il gusto della sfida". Condurrà un programma culturale dal titolo La Torre di Babele: "Un’ora di TV,Lilli Gruber. – spiega– Ci sarà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello". Il primo sarà Alessandro Barbero. In Rai "nessuno mi ha cacciato", continua, ma: "A 88e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa RAI non mi. C'è troppa improvvisazione, ...