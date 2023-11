Donnarumma | Curva Sud pronta a una accoglienza mai vista

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’altra partita domani sera a San Siro si giocherà sugli spalti, ma non sarà “tifosi del Milan contro tifosi del Paris Saint-Germain” a concentrare tutta la curiosità dei presenti, cronisti e addetti ai lavori in primis. La tifoseria calda dellaSud sta ultimando in queste ore la scaletta dell’particolare che verrà riservata a Gigio, uno degli ex della partita, al quale il popolo milanista non ha mai perdonato l’addio nell’estate del 2021. Una questione – a detta dei tifosi – puramente economica, un trasferimento solleticato dai soldi, e i soldi (dollari finti) nella serata del Meazza domani saranno sventolati sugli spalti e lanciati verso il campo. Una manifestazione contro un ex maiprima. La coreografia del match tuttavia non sarà incentrata sul portiere della Nazionale, sarebbe ...

In onore (si fa per dire) di, i tifosi dellaSud, come riportato dal Corriere della Sera, indosseranno delle magliette con un numero particolare: il 71 . Il riferimento non è casuale.

Milan, la Curva Sud è pronta ad accogliere Donnarumma: "C'è posta ... Eurosport IT

Milan-PSG, ecco come la Curva Sud si prepara ad accogliere Donnarumma Pianeta Milan

Milan, che l'accoglienza per Gigio Donnarumma non sarà delle più delicate, lo sappiamo da tempo immemore. L'occasione per la tifoseria rossonera per giudicare ...Gigio Donnarumma pronto a tornare a San Siro, dove l'accoglienza non sarà delle migliori dopo aver lasciato Milano a parametro zero.