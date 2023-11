Donald Trump sul banco dei testimoni al processo per frode a New York

L'ex presidente americanosi è presentato sul banco dei testimoni nel processo per frode che si sta tenendo presso la Corte suprema di New York. Il procuratore generale Letitia James accusa, i figli e i ...

Donald Trump svela il retroscena su Gaza: con me Hamas non avrebbe colpito Il Tempo

Processo Donald Trump, il pm: «Gonfiò il valore dei suoi beni». Lui accusa: «Contro di me una guerra politica» ilmessaggero.it

New York, 6 nov. (askanews) - L'ex presidente americano Donald Trump si è presentato sul banco dei testimoni nel processo per frode che si sta tenendo presso la Corte suprema di New York. Il procurato ...Processo Donald Trump - L'ex presidente degli Stati Uniti è arrivato in tribunale a Manhattan, transennato per motivi di sicurezza. Alle 10 locali (le 14 in Italia) è atteso il ...