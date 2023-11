Djokovic verso le Finals | obiettivo vittoria per superare Federer e coronare un’altra stagione da sogno

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 novembre 2023) Novakè pronto per le ATP. Se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi in merito, laa Parigi-Bercy è stata il miglior biglietto da visita che Nole potesse presentare alla vigilia del torneo torinese. Il serbo vanta sei titoli nella competizione, alla pari con, ed è il campione in carica. Lache si sta concludendo ha visto unancora cinico, capace di impressionare e di far sembrare sempre più lontana la partita, inevitabile, con la carta d’identità. Ha aggiunto nuovi record alla propria bacheca e può migliorarsi ancora: gli basterà vincere una sola partita nel round robin per diventare l’unico tennista a chiudere l’anno per otto volte al numero uno del ranking. Con il titolo di Parigi ha conquistato il quarantesimo Masters 1000 (a +4 su ...