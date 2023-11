Disturbo alimentare | Ciarambino | “Serve una rete assistenziale efficace in Campania”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“I disturbi del comportamentosono una vera e propria emergenza sanitaria che sta devastando la vita di milioni di giovani, con una diffusione accresciutasi con la pandemia e un’età di esordio sempre più precoce, persino sotto i 12 anni. Parliamo di diagnosi gravi come anoressia, bulimia, “binge eating”, che rappresentano la seconda causa di morte tra i ragazzi dai 12 ai 25 anni dopo gli incidenti stradali. Per tale ragione da tempo ho scelto di occuparmi di questo tema e ho depositato una proposta di legge in Consiglio regionale con l’obiettivo di potenziare e rendere strutturale ladell’assistenza su tutto il territorio campano, rafforzando le azioni di prevenzione e garantendo tempestività nella diagnosi e nel trattamento dei Dca. Cure tempestive e multispecialistiche, prevenzione e supporto alle famiglie ...