Dirty Difficult Dangerous | recensione | un piccolo film di denuncia | ma dal cuore immenso

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ladidi Wissam Charaf, premiato come MigliorEuropeo alle Giornate degli Autori 2022: un amore che nasce nella Beirut contemporanea, tra desiderio die voglia di fuggire La disperata ricerca di una vita migliore Beirut. Libano. Oggi. Ahmed (Ziad Jallad), un rifugiato siriano, e Mehdia (Clara Couturet) un’immigrata etiope che lavora come domestica, vivono un amore clandestino fatto di baci furtivi nelle strade di Beirut. Mentre Mehdia cerca di svincolarsi dai suoi datori di lavoro, Ahmed, affetto da una misteriosa malattia, si guadagna da vivere vendendo metalli di riciclo. La loro storia apparentemente non ha futuro, ma non hanno nulla da perdere. Decidono così di fuggire alla disperata ricerca di una vita migliore. Nel frattempo, le ...

Ahmed e la sua amata Mehdia, badante etiope schiavizzata dalla famiglia che la impiega, sono figure nobili in un mondo spietato ...