Diesel Tecnica | settimana da incorniciare | centrata la terza vittoria consecutiva

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnaperfetta quella appena trascorsa dai blue boys che centrano tre vittorie consecutive in soli 7 giorni; battuta ieri al Centro sportivo di San Rufo la Basket school Messina con il risultato di 75-64. I ragazzi di coach Patrizio approcciano con grande fiducia il match e sin dalle prime battute danno segnali positivi; al termine del primo quarto il risultato dice 30-22 per la compagine salese. Nel secondo periodo di gara i siciliani mostrano grande carattere e reagiscono al parziale incassato chiudendo all’intervallo sotto di un solo punto. Alla ripresa di gioco sono gli ospiti a tentare la fuga portandosi sul +4, ma è proprio qui che entra in scena il capitano #10 Moretti che realizza 8 punti in fila e porta poi i blue boys a chiudere il terzo quarto in vantaggio 61-54. Nell’ultimo periodo di gioco la...