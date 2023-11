Di Gioia | “iltecnico2424 srl” | «I finanziamenti per le energie rinnovabili un’opportunità da non perdere»

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Gli interventi finanziabili vanno dall’installazione di impianti fotovoltaici alla riqualificazione energetica. Il titolare dell’azienda di Rimini: «Grazie a queste soluzioni investire nella riqualificazione energetica diventa ancora più conveniente» Rimini, 6 novembre 2023. Giro di vite su metano e sprechi energetici: la recente direttiva Ue sulle «case green» punta a ridurre del 55% entro il 2030 le emissioni nocive rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2050. Orizzonti temporali lontani ma meglio non aspettare: il provvedimento prevede infatti che tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2028, mentre quelli esistenti dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 e D entro il 2033. «Investire nel risparmio energetico è necessario ma anche conveniente e non dobbiamo considerare queste ...