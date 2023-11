Destinato a vendere di più il Samsung Galaxy S24 rispetto al Galaxy S23

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ci sono enormi aspettative nei confronti delS24 da parte del produttore coreano. Non stiamo parlando soltanto del comparto hardware, per il quale ci si aspetta comunque importanti miglioramenti nei prossimi mesi, ma della questione vendite. Già, perché nelle ultime ore sono trapelate le analisi di mercato del produttore, che si definisce particolarmente ottimistaa quanto registrato nell’ultimo anno con ilS23. La serie, tutto sommato, è andata abbastanza bene in giro per il mondo, ma l’azienda vuole tornare a crescere in vista di un 2024 molto delicato per il suo futuro. In Corea penando didi più ilS24al ...