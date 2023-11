Depotenzia Colle e indipendenza della Magistratura Premierato | su Affari la bocciatura del presidente ANM

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 6 novembre 2023) "Premetto che l'Associazione Nazionale Magistrati non ha ancora avviato una discussione interna sulla proposta di modifica costituzionale varata dal Consiglio dei ministri e quindi mi esprimo a titolo personale. La mia opinione è che in questo momento in Italia c'è l'esigenza di... Segui sutaliani.it