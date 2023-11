Delmastro | 166 milioni per le strutture penitenziarie Ventuno carceri saranno rese più vivibili

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 novembre 2023) “Il comitato paritetico composto da Mit e ministero Giustizia ha approvato l’impegno economico per 166relativi a 21 interventi di edilizia penitenziaria. Il governo Meloni sblocca interventi fermi da anni come la costruzione del nuovo carcere di Forlì, San Vito al Tagliamento e l’ampliamento di Brescia Verziano. Si tratta di interventi essenziali per aumentare la capacità ricettiva del sistema penitenziario italiano”. È quanto dichiara in una nota Andreadelle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia. “Il sovraffollamento carcerario – conclude– si affronta con l’edilizia penitenziaria e non con i soliti provvedimenti svuotaa cui ci hanno abituato i Governi passati che erodono la certezza della pena, aumentano l’insicurezza sociale e non affrontano ...