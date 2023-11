Delio Rossi sulla Lazio | «Quelli che l’anno scorso hanno fatto la differenza | stanno rendendo sotto le loro possibilità»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 novembre 2023), ex allenatore della, ha parlato a Radiosei del momento della squadra biancoceleste in vista del derby, ex allenatore della, ha parlato a Radiosei del momento della squadra biancoceleste in vista del derby. PAROLE – «Vedo una squadra che sta cercando di fare. Non vedo supponenza e sufficienza ma sta facendo fatica negli interpreti più importanti, tolto Luis Alberto.chelaleo forse la passata stagione sono andati sopra. Mi riferisco anche a Immobile che è un giocatore che deve ...