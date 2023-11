De Luca e Fedez a Muschio Selvaggio | “Ti voglio bene | metti una camicia e ti candido”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – No ai tatuaggi per i 50enni, bocciatura per la musica trap, sì alla candidatura di. Vincenzo Deshow a, nel podcast die Mr. Marra. Il governatore della Campania è ospite nella puntata in cui viene dedicato ampio spazio alle nuove generazioni, alle esigenze e ai problemi dei giovani. Dein passato ha criticato apertamente le persone tatuate: in studio, si trova accanto a due persone che "non hanno un centimetro di pelle libera… Un ambientino accogliente", dice il presidente della Campania, che si presenta con un messaggio per, 'stangato' per il celeberrimo bacio con Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2022: "Eri avvinghiato ad un mollusco, un lombrico e ti slinguazzavi… Non lo fare più". Capitolo tatuaggi: ...