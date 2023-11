Dayane Mello ha tentato il suicidio più volte | «Ho mangiato pasticche per topi» | il racconto drammatico

Leggi su donnapop

(Di lunedì 6 novembre 2023)è conosciuta dal grande pubblico per essere una modella apprezzatissima e un personaggio del piccolo schermo, sia in Italia che in Brasile. Nelle ultime ore – ospite di Verissimo – ha confessato di averilpiù. Cosa le è successo? Nonostante il suo successo e la vita patinata, non molti...