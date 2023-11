Daniele Dal Moro on fire contro alcuni fan | “Oriana Marzoli la regina delle imb*cilli se crede alle vostre str*nzate | io mi sono rotto il ca**o!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tra le coppie più seguite e amate nate nella Casa del Gf Vip 7 c’è sicuramente quella degli Oriele, coppia formata daDal, che – nonostante gli alti e bassi – vanta una nutrita schiera di fan che li segue con affetto e tifa per la loro storia d’amore. Nelle ultime ore, alcune mosse social di, però, hanno messo in allarme i fan: la, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’immagine di tutti i suoi bagagli in partenza dall’aeroporto di Venezia, destando preoccupazione in tutti i suoi followers, che hanno subito pensato ad un nuovo litigio con l’imprenditore veneto. Poco dopo ci ha pensato Deianira Marzano a spiegare cosa sarebbe successo tra i due, pubblicando un direct di una segnalazione arrivatale: Nel suo broadcast ha fatto ...