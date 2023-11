Dal domani torna il programma Vip Show su Canale 95

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 novembre 2023) Si parte! Martedì 7 novembre alle ore 21,30 fa il suo esordio stagionale la fortunata trasmissione VipNapoli Social, da quest’anno sul95 Capri Event dell’editore Pasquale Turco. Ilsportivo si occuperà prevalentemente di calcio e del nostro Napoli, non disdegnando qualche incursione in altri sport. La trasmissione è ideata da Italo Palmieri e da Michele Lunella che ne è anche il ?produttore. La formula quest’anno è totalmente trasformata. Ci saranno in studio 4 ospiti divisi in due fazioni che dovranno rispondere a 4 domande con un sì o un no, motivando la loro scelta. Partecipano a questo esordio i giornalisti Max Bonardi e Pasquale de Simone, il produttore cinematografico Michele Lunella e la modella Manuela Festa. Il pubblico da casa potrà interagire con ilattraverso i social. ...