Da Jennifer Lopez a Jessica Chastain | da Billie Eilish a Kim Kardashian Al museo del cinema di Los Angeles spazio a look sensuali e femminili | tra pizzi e strass

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 novembre 2023) In principio fu lo sciopero del sindacato degli sceneggiatori, poi quello degli attori, che continua ancora oggi. Sono stati dunque mesi privi di grandi red carpet, animati da star internazionali eindimenticabili. Il LACMA Gala 2023, tenutosi questo weekend, ha in parte ovviato a questa mancanza. L’annuale evento organizzato dal LosCounty Museum of Art rende omaggio agli artisti, registi e creativi che hanno lasciato un segno indelebile sulla settima arte, accompagnato da una sana dose di glamour. Partner dell’appuntamento è stato infatti Gucci, che ha colto l’occasione per svelare diverse novità e vestire molte delle celeb presenti. ...