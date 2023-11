“Cuori” | ci sarà la terza stagione della fortunata serie tv Rai? Cosa sappiamo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 6 novembre 2023) News Tv. L’ultima puntata di2 è andata in onda ieri, domenica 5 novembre su1 alle ore 21:30. Il finale diha lasciato con il fiato sospeso i telespettatori che ora si chiedono se3 si farà. La secondaha ottenuto ottimi ascolti, distinguendosi per la qualità e per il modo originale di raccontare il passatomedicina. La sceneggiatrice, Simona Coppini, ha rivelato alcuni retroscena a proposito di una presunta.(Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la proposta di Varrese fa infuriare il pubblico: “Vergogna” Leggi anche: Daniele Dal Moro fuori di sé durante una diretta: bestemmie, urla e attacchi ad Oriana Marzoli “3” si farà?...