Cuori 3 ci sarà?

(Di lunedì 6 novembre 2023)2 Il cuore del professor Corvara ancora una volta appeso a un filo, come al termine della prima stagione, ma finalmente per Delia e Alberto, uniti in un appassionato bacio immortalato da un’insolita meta inquadratura, il lieto fine tanto atteso. Si è conclusa così la seconda stagione di, la fiction in costume ricca di sentimenti che, pur avendo registrato un calo di ascolti rispetto alla stagione precedente, ha assicurato a Rai1 la leadership della prima serata della domenica per sei settimane. Inevitabile chiedersi se la serie – che ha registrato un buon riscontro anche su RaiPlay – avrà un ulteriore seguito: è quello che chiedono i fan sui social, desiderosi anche di un prequel che possa ricostruire le origini dell’appassionata storia d’amore tra Delia e Alberto, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari. Per il momento nessuna ...