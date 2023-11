Cucchi | «Inter si conferma in vetta dopo gara di spessore La Juventus…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 novembre 2023) Riccardoha parlato anche dell’e della Juventusle partite valide per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. POST – Queste le parole di Riccardoall’no di un post sulla propria pagina Facebook riguardo l’e le tre principali inseguitrici, Juventus, Milan e Napoli. “L’siinalla classificaunadicontro l’Atalanta. La squadra di Inzaghi è forte in ogni reparto e in tutti i suoipreti. La Juventus segue a 2 puntila vittoria di Firenze dove, ancora una volta, non incassa gol. Difesa migliore del campionato insieme a quella dell’. La ...