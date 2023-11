Cristian Totti festeggia il compleanno con Ilary Blasi | il padre c' è solo in

(Di lunedì 6 novembre 2023) Festa in grande stile per, che hato i suoi 18 anni insieme alle sorelle Isabel e Chanel, a mamma, alle zie e alla fidanzata Melissa Monti. Non c'era invece papà ...

Festa in grande stile per, che ha festeggiato i suoi 18 anni insieme alle sorelle Isabel e Chanel, a mamma Ilary Blasi, alle zie e alla fidanzata Melissa Monti. Non c'era invece papà Francesco, se non... in foto:...

Cristian Totti compie 18 anni: la mega festa organizzata da Ilary Blasi, gli invitati, i look, la fidanzata (e ilmessaggero.it

Il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti ha raggiunto la maggiore età e di certo la bella presentatrice romana non poteva farsi scappare l'occasione di festeggiarlo nel migliore di modi. Per i ...Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel Totti, ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram privato in cui si trova alla guida della sua Lamborghini, ad una velocità di 150 km/h. Il ventenne ...