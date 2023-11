Cristian Totti compie 18 anni! La mega festa organizzata da mamma Ilary Blasi | “Ti amo”

Prima di stare con ChanelBabalus è stato legato alla tiktoker Martina De Vivo, con cui ha avuto una figlia, nata a gennaio 2023. La ragazza ha accusato il suo ex di averla tradita ...

Cristian Totti compie 18 anni: la mega festa organizzata da Ilary Blasi, gli invitati, i look, la fidanzata (e ilmessaggero.it

Cristian Totti compie 18 anni, guarda che party! TGCOM

Ilary Blasi ha mostrato sui social i dettagli della festa esclusiva organizzata per suo figlio Cristian Totti. Ilary Blasi non ha badato a spese per il 18esimo compleanno di suo figlio Cristian, e ha ...Nicola Brognano presenta la nuova donna di Blumarine: adulta, consapevole, sensuale e sicura di sé. Cristian Totti compie 18 anni: ecco la festa con mega torta e bacio alla fidanzata Antinfiammatori ...