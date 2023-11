Corrado Augias | “Dopo 63 anni lascio la Rai per La7 In Viale Mazzini troppa improvvisazione | oltre a troppi favoritismi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) “63la Rai per La7”.non si ferma di fronte a nulla, nemmeno all’età (88 candeline già spente e dritto verso le 89). Tanto da continuare ad allungare una carriera infinita tra giornalismo, tv ed editoria sempre nel segno della “cultura”. Intanto, come raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera,condurrà alla corte di Urbano Cairo un programma settimanale in prima serata,la striscia della Gruber, intitolato La torre di Babele. Nella prima puntata di dicembre subito un super ospite: Alessandro Barbero. “Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto. A 88e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono, e questa Rai non mi piace”, ha spiegatoa ...