Corpo carbonizzato in auto | domani udienza di convalida per l’84enne sospettato di omicidio

(Di lunedì 6 novembre 2023) Cellole. Si terrànel carcere di Santa Maria Capua Vetere l’didel fermo disposto perdell’del docente Pietro Caprio, il cuiè stato trovato nel primo pomeriggio di sabato in un’bruciata a Baia Domizia, località balneare del comune di Cellole. L’anziano, assistito dal suo avvocato Gabriele Gallo, comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Daniela Vecchiarelli. Per gli inquirenti che indagano sul caso – carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere – alla base dell’ci sarebbero vecchi rancori legati ad un debito che il ...