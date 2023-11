Coppa Europa Wadokai di Karate | l’Italia della Fiam colleziona otto medaglie

La Roma quest'anno non vincerà lo scudetto, proverà a fare più strada possibile inma magari - è la nostra sensazione - concentrerà tutti gli sforzi sullaItalia. Poi Mourinho se ne ...

I gruppi di Coppa Europa maschile e femminile in pista fra Solda e ... FISI

Sei giorni a Solda per gli slalomgigantisti del team azzurro di Coppa ... NEVEITALIA.IT

Bormio e Santa Caterina Valfurva, con le loro piste di Coppa del Mondo e un’offerta termale che ha pochi eguali in Europa, sono per molti le mete ...Per la categoria Esordienti Giuseppe Tarallo (Racing Team Agrigento) ha battuto Alexander Knez (Race mountain) e Antonio Buttitta (Madone) mentre in campo femminile vittoria di Sarah L’Ardizzone (Team ...