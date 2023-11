Conflitto israelo palestinese | Margelletti | “L’unica soluzione possibile è la politica dei due popoli e dei due Stati”

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 6 novembre 2023) In queste ore il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, rivolgendosi agli ambasciatori Ue, ha affermato che “Ladelnon verrà da più guerra e orrori, al contrario in quel caso sarà più difficile mettere la parola fine. Dunque se ne esce solo con i negoziati. Noi siamo pronti a promuovere una conferenza di pace. L’Ue continua i suoi sforzi, non ci sono altre opzioni se i palestinesi e gli israeliani vogliono vivere l’uno accanto all’altro“. Il quotidiano israeliano Haaretz all’indomani della visita di Anthony Blinken dalle sue colonne ha denunciato come “A un mese dall’inizio della guerra con Hamas, c’è allarme nell’amministrazione Biden che avverte l’assoluta assenza di una ‘exit strategy’ da parte di Israele per la Striscia“. E ancora “L’amministrazione americana teme ...