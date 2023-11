Conferenza stampa Skriniar | «Al Milan servono punti | ma vogliamo batterli»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 novembre 2023), il difensore del PSG parla alla vigilia della sfida di Champions League contro ilAlla vigilia del match contro il, difensore del PSG, ha così parlato in. INIZIO AL PSG– «Mi aspettavo un inizio non facile, ma sono contento per questa nuova esperienza. Ci sono state partite in cui poteva andare meglio, ma questo fa parte del gioco. Io sono contento, ho sempre più fiducia in me stesso. C’è ancora tanto da migliorare». SAN SIRO – «So benissimo che sarà una partita difficile anche da quanto punto di vista: io ho giocato 6 anni qua e so come affrontare questo stadio da avversario. Dobbiamo stare concentrati».– «Sappiamo che ildeve ...