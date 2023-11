Complimenti | Non so a quanti fa piacere | la surreale risposta di Fazio a Tajani

(Di lunedì 6 novembre 2023) Forse sognava di togliersi un sassolino dalla scarpa da molto tempo o forse è semplice casualità, sta di fatto che l'ospitata del ministro degli Esteri, Antonio, al programma di Fabio, Che Tempo Che Fa, è stata un'occasione per ritornare sulla questione dell'estate: l'addio del conduttore ligure e di tutto il carrozzone del suo programma alla Rai e l'approdo sul Nove. Alla conclusione dell'intervista,rivolge parole al miele a: “Le faccio iper la trasmissione che, vedo, ha ascolti molto alti. Quindi, vuol dire che da un punto di vista giornalistico lavorate bene. Permettete di dirlo a un vecchio giornalista e, quindi,". Invece di incassare cotanta cortesia e basta, Fabiocoglie la palla al balzo per lanciare ...

Può piacere opiacere vedere la Juventus barricata in area che parcheggia il pullman davanti al ... può anche apparire stucchevole , ma stasera dopo una vittoria simile, vanno fatti i...

Che Tempo Che Fa, Tajani: «Complimenti per la trasmissione». E Fazio: «Non so a quanti faccia piacere» Corriere TV

Tajani a Fazio: “Complimenti per la trasmissione, lavorate molto bene” Il Fatto Quotidiano

Tra i concerti più at... Che Tempo Che Fa, Tajani: «Complimenti per la trasmissione». E Fazio: «Non so a quanti faccia piacere» I turisti non credono ai propri occhi: in mezzo al mare nuota un topo ...ormai non sorprende più: gli ascolti, da record, sono una costante, nonostante il canale meno “mainstream” rispetto a Rai Uno. E così ieri sera il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è trovato ...