Colpo di scena | l’allenatore si dimette | terremoto proprio in queste ore

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ultima ora,siin un momento non facile per la sua squadra. Di seguito riportate le ultime novità Sabato 4 novembre allo stadio Maracanà è andata inla finale di Copa Libertadores. A sfidarsi per il titolo erano la squadra argentina del Boca Juniors, compagine dove gioca Cavani, contro la squadra brasiliana del Fluminense, dove milita l’ex Real Madrid Marcelo. La passione per il calcio in Argentina e in tutto il Sud America è qualcosa di unico e incredibile, tante le immagini e i video sui social dei tifosi argentini volati a Rio de Janeiro per poter seguire la finale di Coppa Liberadores. Uno dei video più virali è stato quello di un bimbo tifoso del Boca che, insieme a suo padre, è volato in Brasile per seguire la squadra senza avere però il biglietto. Le visualizzazioni del video sono schizzate alle ...