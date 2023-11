Colpisce con una testata il professore | aveva rimproverato il figlio

Leggi su today

(Di lunedì 6 novembre 2023) Un insegnante di un istituto scolastico è stato preso a testate dal padre di uno studente. Il motivo? Averil ragazzo perché troppo irrequieto in classe. È avvenuto in un istituto scolastico nel sud Sardegna. I carabinieri della Compagnia di Villacidro, in provincia del Medio...