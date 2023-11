Colombia | i rapitori del padre di Luis Diaz | “Stop alle ricerche e lo rilasceremo”

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’Esercito di Liberazione nazionale è pronto a rilasciareManuelma chiede che vengano interrotte le operazioni militari di. Dopo il nuovo appello del giocatore del Liverpool, i ribellini hanno ribadito la loro volontà di liberare l’uomo, rapito lo scorso 28 ottobre assieme alla moglie, rilasciata poche ore dopo. Ihanno diramato un comunicato che spiega la situazione: “Stiamo cercando di evitare incidenti con le forze governative. L’area è ancora militarizzata, ci sono elicotteri, truppe, offrono ricompense nell’ambito di un’intensa operazione di ricerca. Ma questa situazione non ci permette di effettuare un rilascio veloce e in sicurezza, senza mettere a rischio il signor. Tali operazioni ritardano il rilascio. Comprendiamo l’angoscia della ...

La Guajira è una delle regioni più povere della, con il più alto tasso di omicidi, il confine con il Venezuela la rende ancora più instabile, terra di minoranze e di rivoltosi mescolati a ...

Colombia, rapimento genitori del calciatore Diaz: rilasciata la madre, si cerca il padre Sky Tg24

Luis Diaz, i rapitori del padre: «Abbiamo sbagliato, lui è un simbolo» Corriere della Sera

La Colombia e i rapimenti La Colombia era la capitale mondiale ... Le forze dell'ordine colombiane temono che i rapitori del padre di Diaz siano diretti proprio in Venezuela. Caccia all'uomo Dal ...“Libertad para papá”, libertà per papà: dopo il gol, Luis Diaz ha alzato la maglia e ha esposto un messaggio per Luis Manuel Diaz, rapito insieme a sua moglie (poi rilasciata) il 28 ottobre a ...