Ciullini e Ginestra sul Napoli | Lobotka | Osimhen e Raspadori

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 novembre 2023) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro, preparatore atletico ed ex responsabile della Salernitana “Non ho visto Salernitana-perché ero impegnato sul campo, ma seguo molto le vicende di entrambe le squadre e della Serie A. Ill’anno scorso ha fatto qualcosa di eccezionale, è stata un’annata magica. La squadra si divertiva molto e si vedeva. Quest’anno è cambiato l’allenatore, è cambiato il metodo di lavoro, qualche giocatore pure è cambiato e sta facendo il campionato che doveva fare. E’ sempre tra le prime del campionato, nel ruolo che gli compete. La squadra sta facendo bene, mancano un po’ i big, ma ci sono gli altri che comunque stanno portando risultati e questo è un bene per una squadra che non si lascia trasportare dalle assenze dei ...