Cittadinanza italiana alla piccola Indi Gregory | la neonata di 8 mesi potrà curarsi in Italia | l’annuncio commuove

(Di lunedì 6 novembre 2023) Un Consiglio dei ministri convocato d’urgenza ha permesso ad una bimba di 8inglese di potersi curare in. La sua storiaè unainglesi di ottoaffetta da mitocondriale giudicata incurabile, ora invece la possibilità di essere trasferita al Bambino Gesù di Roma. L’ufficialità è giunta dopo diverse settimane di totale riservatezza.e la storia che ha commosso tutti, la decisione del Governono (Immagine Rete)Lasoffre della stessa malattia genetica degenerativa di Charlie Gard: a causa di questo problema di salute c’è il mancato sviluppo di tutti i muscoli. Il padre dellaha ribadito di essere “orgoglioso ...

Conferita laalla piccola Indi alla quale l'Alta corte di Londra aveva negato la possibilità del trasferimento in Italia per continuare a mantenerla in vita tramite il supporto delle macchine.

Indi Gregory, cittadinanza italiana alla neonata inglese con malattia "incurabile" TGCOM

Indi Gregory, Cdm concede d’urgenza la cittadinanza: sarà trasferita al Bambino Gesù di Roma. Il papà: “Orgog… Repubblica Roma

La decisione del Cdm che ha dato la cittadinanza italiana a Indi Gregory. L'ultimo caso e la distanza tra Italia e Gb.(Adnkronos) - Roma, 6 novembre 2023. «La cittadinanza italiana a Indi Gregory è un’ottima notizia ed è encomiabile il Governo Meloni per ...