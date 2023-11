Cina | ministro Commercio | Paese migliorera’ utilizzo capitali esteri

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 novembre 2023) Shanghai, 06 nov – (Xinhua) – Lacontinuera’ a migliorare l’deie a rendere ilun hotspot duraturo per gli investimenti, ha dichiarato ieri a Shanghai ildelWang Wentao. Wang ha formulato le dichiarazioni in occasione del summit “Invest in China Year” e della Shanghai City Promotion, un importante evento tenuto durante la sesta edizione della China International Import Expo. Wang ha affermato che ilridurra’ razionalmente la lista negativa per gli investimenti, eliminando completamente le restrizioni di accesso a tali investimenti nel settore manifatturiero, e ampliando l’apertura dei moderni settori dei servizi. Ilsosterra’ anche le ...