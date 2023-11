Choc nel carcere di Palermo | agente penitenziario con milza asportata e fratture alle vertebre dopo tentativo di omicidio

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 novembre 2023) “NeldiPagliarelli, una brutale aggressione avvenuta da parte di un detenuto in ‘alta sicurezza’ ai danni di un Poliziottoche ha determinato l’intervento chirurgico urgente per l’asportazione delladel collega. Per l’aggressione, che non esitiamo a considerare undi, il Poliziotto ha anche subito la frattura di alcune”. Aggressione neldi, la FP CGIL: “Negli anni sono aumentate anche se il DAP ha sempre rifiutato di fornire i dati ufficiali” E’ l’incredibile denuncia di Mirko Manna della FP CGIL Polizia Penitenziaria, il quale tiene a rimarcare che “Le aggressioni continue di detenuti nei confronti della Polizia Penitenziaria si susseguono giornalmente. ...