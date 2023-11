Chiara Ferragni stesa sul letto d’ospedale | flebo attaccata e medici intorno | Cosa le è successo

(Di lunedì 6 novembre 2023):L’imprenditrice digitale più famosa di tutti i tempi è finita in ospedale: ecco le immagini che spieganole sia accaduto. La conosciamo tutti ormai: da essere una semplice ragazza milanese che voleva inseguire un suo sogno all’interno del mondo della moda, è diventata l’influencer più famosa di tutti i tempi.è l’esempio lampante della donna che può raggiungere tutto e si prende ciò che vuole e si merita. Da qualche ora stanno girando sul web delle foto che mostranosu undi ospedale,ad un macchinario posizionato accanto a lei. Inutile dire che i suoi follower a si sono tutti allarmati vedendola in quello stato, ma l’imprenditrice ha avuto modo di ...

, la foto no make up divide i follower "Ti ammiro per la foto senza trucco, mostrarsi come si è veramente non è da tutti" commentano alcuni utenti. Ma altri puntano il dito: "Struccata ...

Chiara Ferragni fan scatenata al concerto di Annalisa: da Bellissima a Mon amour, le sa tutte leggo.it

Pagelle look: Chiara Ferragni come Sharon Stone (7), Kate Middleton casual (8), Ambra e Levante (9). Kim Karda ilmessaggero.it

L’imprenditrice digitale più famosa di tutti i tempi è finita in ospedale: ecco le immagini che spiegano cosa le sia accaduto.Anche in questo mondo, l’influenza di Chiara Ferragni si è fatta sentire, dettando stili e mode abbinati alle ultime tecnologie. Com’è fatta la sala cinema nella nuova casa di Chiara Ferragni La nuova ...