Chi è Indi Gregory | la neonata inglese che il governo Meloni vuole salvare e portare in Italia

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il Consiglio dei ministri ha conferito oggi la cittadinanzana a, unadi 8 mesi gravemente malata per una patologia mitocondriale incurabile. Il caso dista scuotendo il Regno Unito e non solo. L’alta corte di Londra ha negato ai suoi genitori la possibilità del trasferimento inper continuare a mantenerla in vita tramite il supporto di macchinari. La speranza della madre e del padre diè quella di ricovero al Bambino Gesù di Roma. Una corsa contro il tempo anche perché alle 15 orene rischiava di esser staccata la spina ai macchinari che aiutano a mantenere in vita la piccola. «Il mio cuore si riempie di gioia perché glini hanno ...