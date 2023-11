Chi è Indi Gregory | la neonata inglese che il governo Meloni vuole salvare e portare in Italia La premier | «Farò quello che posso per difendere la sua vita»

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 novembre 2023) «Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola, ma fino alla finecheperla sua. E peril diritto della sua mamma e del suo papà a fare tuttocheno per lei». Queste le parole di Giorgiaper. Oggi il Consiglio dei ministri ha conferito la cittadinanzana alladi 8 mesi gravemente malata per una patologia mitocondriale incurabile. Il caso dista scuotendo il Regno Unito e non solo. L’alta corte di Londra ha negato ai suoi genitori la possibilità del trasferimento in ...