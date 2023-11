Chi è Ahed Tamimi | la ragazzina diventata il simbolo della resistenza all' occupazione di Israele

(Di lunedì 6 novembre 2023) E' divrentata un'icona anche per il coraggio mostrato quando era solo una, "la bionda" per viafolta chioma di capelli riccissimi, arrestata oggi in Cisgiordania dall'...

E' divrentata un'icona anche per il coraggio mostrato quando era solo una ragazzina., "la bionda" per via della folta chioma di capelli riccissimi, arrestata oggi in Cisgiordania dall'esercito israeliano, è da anni una spina nel fianco di Israele. Nel 2018, a soli 17 anni, ...