Changeling | il mistero di un bimbo sparito nel nulla

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023)Sky Drama ore 21 Con Angelina Jolie, John Malkovich e Jeffrey Donovan. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 2008. Durata: 2 ore e 20 minuti LA TRAMA Negli anni 20 a Filadelfia una madre single che lavora lascia il figlio piccolo in casa. Quando torna non lo trova più. Lei muove mari e monti nella ricerca. Va dalla polizia. Niente da fare . Un muro di omertà sembra coprire quella che man mano si rivela come una tratta di minori. Per la togliersi dai piedi la donna la polizia addirittura ingaggia un altro bambino per fingersi il figlio. La verità (terribile) viene fuori dopo anni. PERCHE' VEDERLO perchè è un Clint Eastwood d'annata: Per l'occasione Clint s'è trovato (o ha trovato) la migliore Angelina Jolie mai vista. Per la prima (e forse unica) volta non si preoccupa di fare la bellona, ma offre una madre ...