Chanel Totti Brilla ai 18 Anni di Cristian con Outfit Audace e Glamour

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 6 novembre 2023) Un Compleanno Rilevante perOggi segna un momento memorabile per, non solo per il ritorno di suo padre Francesco in televisione con il debutto di Viva Rai 2!, ma anche perché ha raggiunto la maggiore età. Tramite i social,ha condiviso gli auguri ricevuti, ma a catturare l’attenzione sono state le Stories di sua sorella, che ha documentato la grande celebrazione tenutasi a Capua, Caserta. Attendendo insieme la mezzanotte, gli ospiti e il festeggiato hanno accolto l’arrivo di una magnifica torta, sormontata da scintillanti candeline pirotecniche.Sceglie ilper i 18del Fratello, presentando il suo ...