Centri in Albania per i migranti arrivati in Italia Meloni e il premier Rama firmano il protocollo d' intesa

"L'accordo prevede di allestireper migranti inche possano contenere fino a 3mila persone". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro dell'Edi Rama.

Giorgia Meloni incontra il premier albanese Edi Rama: "In Albania centri di gestione migranti" RaiNews

Meloni: in Albania centri accoglienza per 36mila migranti l'anno TGCOM

ROMA (ITALPRESS) – Un protocollo d’intesa in materia di gestione dei flussi migratori è stato siglato a Palazzo Chigi tra il presidente ...L'Italia potrà realizzare in Albania due centri per la gestione dei migranti che, a regime, potranno gestire un "flusso annuale di 36mila" persone. Le due strutture non accoglieranno "i minori, le ...